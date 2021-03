Brasilien: Top-Minister kehren Bolsonaro den Rücken

Verteidigungsminister Azevedo e Silva veröffentlichte seinerseits eine Erklärung mit den Worten: "Ich gehe mit dieser Gewissheit: Auftrag erfüllt."

Erst Mitte März hatte Bolsonaro zum wiederholten Male seinen Gesundheitsminister ausgetauscht - Marcelo Queiroga wurde mit dem Amt betraut und ist bereits der vierte Politiker an der Spitze dieses Ressorts in der Amtszeit Bolsonaros.

Brasilien ist schwer von der Corona-Pandemie betroffen, Bolsonaro verharmloste von Beginn an die Gefahren von Covid-19. In keinem Land sterben derzeit pro Tag so viele Menschen an den Folgen von Covid-19 wie in Brasilien.