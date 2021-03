Brasilien: Linke Ikone Lula sagt „Tropen-Trump“ den Kampf an

2018 wollte er im Präsidentschaftswahlkampf neuerlich in den Ring steigen – gegen Bolsonaro. Anklagen wegen Korruption und eine Verurteilung 2017 machten ihm aber einen Strich durch die Rechnung (es ging beispielsweise um eine Wohnung als Gegenleistung für Bauaufträge). Lula landete hinter Gittern, wurde aber im Zuge eines Berufungsverfahrens 2019 freigelassen.

Dass der 75-Jährige jetzt eine zweite Chance gegen Bolsonaro bekommt, liegt an einem Gerichtsurteil, das wie eine Bombe eingeschlagen hat. Ein Höchstrichter annullierte am Montag alle vier von einem Gericht in Curitiba verhängten Urteile gegen Lula – Richter und Staatsanwälte hatten u. a. Zeugenaussagen manipuliert. Die Fälle müssen vor dem Bundesgericht in Brasilia neu aufgerollt werden.

Die übrigen Höchstrichter müssen noch zustimmen, und die Generalstaatsanwaltschaft hat Berufung angekündigt, allerdings mit geringen Erfolgsaussichten.