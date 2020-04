Der letzte Corona-Leugner macht kehrt

Wenn es einen Staatschef weltweit gab, der in Sachen Corona-Verharmlosung sogar noch Donald Trump überbot, dann war es Jair Bolsonaro. Der rechtspopulistische Präsident Brasiliens, der sich ja schon als Leugner des Klimawandels hervorgetan hatte, bezeichnete das Virus hartnäckig als "kleine Grippe". Obwohl gerade in Brasilien mit seiner riesigen sozialen Kluft Corona für die Armen zur zunehmend zur Katastrophe wurde, weigerte sich der Trump-Freund und deklarierte Bewunderer Maßnahmen zu ergreifen.

"Virus ist eine Realität"

Das ist jetzt schlagartig anders geworden. Bolsonaro hat seinen Ton im Hinblick auf das Coronavirus geändert, nachdem er wochenlang Einschränkungen des öffentlichen Lebens kritisiert hatte. „Das Virus ist eine Realität. Wir stehen vor einer der größten Herausforderungen unserer Generation“, sagte Bolsonaro in einer Fernsehansprache am Dienstagabend.

In der Ansprache erklärte Bolsonaro, dass er sich Sorgen um das Leben und auch um den Erhalt der Arbeitsplätze mache.