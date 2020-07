Brasilien: Bolsonaro nach eigenen Angaben nicht mehr Corona-positiv

Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro hat nach eigenen Angaben seine Corona-Infektion überwunden. Das letzte Testergebnis sei negativ gewesen, schrieb der rechtsradikale Staatschef am Wochenende in einem Eintrag in den Online-Netzwerken. Die Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus war vor knapp drei Wochen bei ihm diagnostiziert worden.

Seitdem führte er die Amtsgeschäfte aus der Quarantäne in der Präsidentenresidenz in Brasília. Mehrere Tests in den vergangenen Wochen waren positiv ausgefallen.

"Guten Morgen an alle", erklärte er in dem Eintrag am Samstag und hielt auf dem dazu geposteten Foto lächelnd eine Packung des Mittels Hydroxychloroquin in die Kamera.