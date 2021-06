Zuvor war Mirandas Bruder Luis Ricardo Miranda, der im Gesundheitsministerium für medizinische Importe verantwortlich ist, auf eine Rechnung über drei Millionen Impfdosen für 45 Millionen Dollar aufmerksam geworden. Er gab vergangenen Freitag vor der Untersuchungskommission an, er habe sich geweigert, die Zahlung an ein Unternehmen in Singapur zu autorisieren. Daraufhin hätten seine Vorgesetzten "ungewöhnlichen, unverhältnismäßigen" Druck auf ihn ausgeübt.

Nachdem weitere Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit dem Covaxin-Deal bekannt geworden waren, sah sich die Regierung gezwungen, die Vereinbarung zu kündigen.

Herausforderer liegt in Umfragen vorne

Ein Strafverfahren gegen Bolsonaro vor dem Obersten Gerichtshof könnte zu seiner Amtsenthebung führen. Voraussetzung dafür wäre aber eine Anklageerhebung durch den Generalstaatsanwalt Augusto Aras, einen Bolsonaro-Verbündeten.

Der Fall könnte Bolsonaro aber auch politisch schaden. Derzeit schwindet seine Unterstützung in der Bevölkerung. In jüngsten Umfragen liegt der Staatschef weit hinter seinem linksgerichteten Herausforderer, dem Ex-Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva. In Brasilien finden im kommenden Jahr Präsidentschaftswahlen statt.