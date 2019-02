Brandstätters Blick: Fussball spielen können sie jetzt auch

Wenn jetzt Taxifahrer mit UBER-Drivern um Tarife streiten, dann wird dieser Konflikt nur noch diese Generation beschäftigen. Autos werden bald auf kurzen Befehl ihre Passagiere sicher ans Ziel bringen. Die deutschen Autokonzerne, die weltweit bewunderte Fahrzeuge produzieren und doch – oder vielleicht deshalb – dazu neigen, Entwicklungen zu verschlafen, vom Katalysator bis zum E-Auto, haben in dieser Woche aufgezeigt. Daimler Benz und BMW haben ein gemeinsames Unternehmen gegründet, das zunächst die Car-Sharing-Flotten zusammenführen soll. Ziel ist aber, elektrische und selbstfahrende Flotten aufzubauen. Wenn die besten Autobauer der Welt die Zukunft nicht aufhalten können, wird das der Wiener Taxi-Innung auch nicht gelingen.

Das Problem ist ja, dass unsere Vorstellungskraft von Bildern geprägt ist und wir uns nicht ausmalen können, was Künstliche Intelligenz für uns bedeutet. Umso mehr müssen wir versuchen, uns darauf einzustellen. Einer der Vordenker ist Kai-Fu Lee. Der 57-Jährige wurde in Taiwan geboren, hat in den USA studiert, in China Google aufgebaut, er investiert in Start-Ups und hat sich mit dem Buch „ AI Super Powers – China, Silicon Valley and the new World Order“ den Ruf als Orakel der Künstlichen Intelligenz ( AI) erworben.

In einem aktuellen Interview blickt „Orakel“ Kai-Fu Lee in die Zukunft und erklärt, welche Berufe am wenigsten von dieser technischen Revolution, die wir noch nicht begreifen könne, betroffen sein werden. Er sieht vier Bereiche: Zunächst sind das „kreative Jobs“, wozu er künstlerische Berufe aller Art zählt, aber auch Wissenschafter: „Die Künstliche Intelligenz braucht ein Ziel, das sie verbessern kann. Sie kann nichts selbst erfinden.“

Dann werden Berufe erhalten bleiben, wo komplexe Strategien erarbeitet werden müssen, Er nennt Führungskräfte, Diplomaten oder Ökonomen. Noch viel wichtiger werden Jobs, bei denen Empathie gefragt ist, wie medizinische, pädagogische und betreuende Berufe. „ Computer kennen so etwas wie Mitgefühl oder Vertrauen nicht.“ Freilich wird gerade in der Medizin AI massiv eingesetzt werden, um Krankheiten zu erkennen.