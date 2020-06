Bosnien: "Jetzt lassen wir die Bürger reden"

Regierung

Falsch, vor allem aber ungemein kompliziert und aufwendig. Aus Angst, die drei verfeindeten Volksgruppen, Bosnier, Kroaten und Serben, nur ja nicht einander zu nahe kommen zu lassen, hat man das kleineBosnien mit seinen nicht einmal vier Millionen Einwohnern in einen serbischen und einen bosnisch-kroatischen Teil gespalten – und den wieder in mehr als ein Dutzend Kantone, jeder mit seiner eigenen. Obendrauf sitzen dann zwei Regierungen für die beiden Landesteile und darüber noch eine gesamtstaatliche.

Das alles ergibt mehr als 160 Minister, Dutzende Premiers, Präsidenten, Parlamente über Parlamente – zusammengefasst eine politische Kaste, die nicht nur größer ist als jede andere in Europa, sondern auch noch nichts anderes tut, als ihren jeweiligen Clans Geld und Jobs zuzuschanzen.

Dass dieser Staat nicht funktioniert, weiß man in Bosnien inzwischen überall. Aber ihn deshalb so einfach abschaffen?"Wer nimmt eigentlich all diese Rücktritte an, wenn es keine Regierung mehr gibt?", fragen sich die zwei jungen Demonstrantinnen Mahira und Lamija, "wer kümmert sich um das Budget, die Verwaltung?" Wenn man sich jetzt und hier schon nicht auf gemeinsame Forderungen einigen könne, mischt sich ein anderer Teilnehmer ein, "wie sollen wir uns dann auf eine neue Politik einigen?"

Während man sich in Sarajewo noch über derart Grundsätzliches den Kopf zerbricht, ist man in der Industriestadt Tuzla, knapp 150 Kilometer weiter nördlich, schon ein Stück Demokratie weiter. Hier, unter den Arbeitern, wo die Demonstrationen angefangen haben, tagt das Bürgerforum nicht nur täglich, sondern stimmt auch über ein tägliches Paket mit Forderungen an die Behörden ab. "Wir beschränken uns vorerst auf ganz praktische Dinge", erklärt der Uni-Professor Damir Arsenijovic, einer der Organisatoren der Bewegung in Tuzla:"Etwa, dass die völlig überhöhten Zahlungen für längst abgetretene Politiker abgeschafft werden. Die legen wir dem örtlichen Parlament vor. Die sind ja verpflichtet, sich mit dem Willen ihrer Bürger zu befassen."

Und vorerst tun sie das sogar. Die Kürzungen sind beschlossen. Beim Bürgerforum im voll gestopften Kulturzentrum in Tuzla sorgt diese Neuigkeit für Begeisterung und für noch mehr Engagement. Draußen in den Gängen werden auch hier interne Streitereien ausgetragen, gehen Gerüchte über Parteibonzen um, die ihre Spitzel schon in der Bürgerversammlung untergebracht hätten.

Im Saal aber wird mit erstaunlicher Disziplin Punkt für Punkt vorgetragen,diskutiert und abgestimmt. Das Manifest für den nächsten Tag wächst und mit ihm bei vielen die Hoffnung, dass man vielleicht tatsächlich ein paar Schritte in Richtung einer neuen, direkten Demokratie in Bosnien unternehmen kann. Von einer Parteigründung jedenfalls will auch hier vorerst keiner etwas wissen. "Jetzt lassen wir einmal die Bürger mit ihrer Stimme sprechen", erklärt der Uni-Professor:"Es funktioniert ja – und zwar viel besser, als in diesem Land irgend etwas seit Langem funktioniert hat."