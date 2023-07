Bosnien-Beauftragter Schmidt hob Gesetze in Republika Srpska auf

Der internationale Repräsentant in Bosnien-Herzegowina Christian Schmidt hat zwei im serbischen Landesteil verabschiedete Gesetze annulliert. "Die jüngst vom Parlament der Republika Sprska beschlossenen Gesetze verstoßen direkt gegen die verfassungsmäßige Ordnung von Bosnien-Herzegowina und gegen das Friedensabkommen von Dayton", erklärte Schmidt laut Reuters am Samstag auf einer Pressekonferenz in Sarajevo.

Die Abgeordneten des Regionalparlaments der autonomen Republika Srpska hatten am vergangenen Dienstag dafür gestimmt, die Entscheidungen des Verfassungsgerichts des bosnischen Gesamtstaates nicht mehr anzuerkennen und die Veröffentlichung der Dekrete und Gesetze des internationalen Repräsentanten im Amtsblatt zu stoppen.

Die Annullierung der beiden Gesetze sei ab sofort wirksam, erklärte Schmidt am Samstag. Als Hoher Repräsentanten der internationalen Gemeinschaft in Bosnien hat er die Befugnis, in die Gesetzgebung einzugreifen und gewählte Politiker abzusetzen. Unterstützung erhielt Schmidt am Samstag von der US-Botschaft in Sarajevo.