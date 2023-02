Bosnien-Herzegowina: Regierungspartner fordern Maßnahmen gegen Dodik

Der für seinen Nationalismus bekannte Präsident der kleineren bosnischen Entität, der Republika Srpska, Milorad Dodik, ist nun mit einem Antrag seiner Koalitionspartner in der gesamtstaatlichen Regierung konfrontiert. Diese fordern ein Strafverfahren gegen ihn. Den Anlass lieferte am gestrigen Dienstag seine wiederholte Leugnung des Völkermords von Srebrenica.

Drei Regierungspartner von Dodiks SNSD, die Sozialdemokratische Partei, die Partei "Volk und Gerechtigkeit" und "Naša Stranka" (dt. Unsere Partei), haben laut Medienberichten in Sarajevo, unterdessen die Justizbehörden aufgefordert, Dodik wegen Völkermord-Leugnung anzuklagen. Dessen Aussagen stellten einen Akt der Destabilisierung der Verhältnisse in Bosnien-Herzegowina dar, teilten die drei Parteien in einer gemeinsamen Aussendung mit.