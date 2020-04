"Boris Johnsons schwere Stunde"

Der an Covid-19 erkrankte britische Premierminister Boris Johnson liegt noch immer auf der Intensivstation eines Londoner Krankenhauses. Der Premier hatte seine Infektion mit dem neuartigen Erreger bereits am 27. März öffentlich gemacht. Am Sonntag war er dann zu Untersuchungen in das St. Thomas' Hospital gebracht worden - "für einige Routinetests", teilte Johnson selbst mit. Einen Tag später verlegte man ihn auf die Intensivstation.

Johnsons Zustand dominiert auch in den britischen Medien. Er würde nicht künstlich beatmet werden, schreibt The Guardian. Wie die britische Times erfahren haben will, erhält der Regierungschef vier Liter Sauerstoff über eine Maske.