Boris Johnsons schwangere Verlobte darf ihn auf der Intensivstation nicht sehen

In diesem Haus wurde 2018 auch die Affäre des damaligen Außenministers mit der Tochter des Gründers der Tageszeitung The Independent bekannt. Unter den Gratulanten zu Carries 30. Geburtstag waren Boris Johnson, damals noch Außenminister, sowie die Politiker Sajid Javid und Michael Gove. Die wilde Feier soll der damaligen Premierministerin Theresa May gar nicht gefallen haben.

Zu dieser Zeit trennte sich Johnson nach 26 Ehejahren von seiner zweiten Frau, der Anwältin Marina Wheeler, mit der er vier Kinder hat. Die älteste Tochter ist fünf Jahre jünger als die künftige Mrs. Johnson.

Das Paar lebt eine offenbar turbulente Beziehung: Im Juni 2019 rückte die Polizei in Carries Wohnung an, weil sich Boris und sie lautstark und Türen knallend gestritten hatten. Doch der PR-Beraterin wird eine gewisse Mäßigung des wortgewaltigen Politikers zugeschrieben.