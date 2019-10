Boris Johnson bekommt seine Neuwahl noch vor Weihnachten

Doch mit dem Brexit-Gezerre im Londoner Unterhaus ist seit Dienstag Abend Schluss. Denn nach mehreren Abstimmungsniederlagen brachte Premier Johnson endlich eine Mehrheit für Neuwahlen zustande. Auch das Datum legte das Unterhaus per Abstimmung gestern fest. Es ist der 12. Dezember

Nachdem die schottische SNP und die Liberaldemokraten schon am Montag mitgeteilt hatten, dass man in die vorgezogenen Neuwahlen einwilligen werde, schwenkte auch Labour um. Ein parlamentarischer Trick hätte nämlich die Zweidrittel-Mehrheit, die der Premier für seinen Neuwahl-Antrag gebraucht hätte, überflüssig gemacht – und damit auch die Zustimmung von Labour. Bevor man also gegen den eigenen Willen in Neuwahlen gedrängt würde, sprang man lieber auf den bereits anrollenden Zug auf.

Von jetzt an muss es schnell gehen. Mindestens 25 Arbeitstage sollen zwischen der Auflösung des Parlaments und den Wahlen liegen. Der Termin garantiert einen Sicherheitsabstand zu den Weihnachtsfeiertagen

„Wir werden die ehrgeizigste und radikalste Kampagne für einen wirklichen politischen Umbruch starten, die dieses Land je gesehen hat“, ging der Labour-Chef am Dienstag in die Vollen. Das Problem dabei dürfte allerdings sein, dass dieser politische Umbruch nicht Thema des anlaufenden Wahlkampfes sein dürfte. Denn nach mehr als drei Jahren Stillstand, in denen der Brexit das einzige politische Thema war, geht es bei den Wahlen ebenfalls nur darum.