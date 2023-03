Neue Boots-Tragödie: Verschleppt Italien Rettungsaktionen im Mittelmeer?

Zwei Wochen nach dem verheerenden Schiffsunglück vor der kalabrischen Küste mit 79 Toten ist es am Wochenende im Mittelmeer erneut zu einer Tragödie gekommen. Stürmische See brachte in der Nacht auf Sonntag in libyschem Gewässer ein Boot mit 47 Migranten in Seenot.

17 Menschen konnten von einem herbeigerufenen Frachter gerettet werden, der Rest galt am Montag als verschollen.

"Migranten sterben lassen"

Wie schon beim Unglück in Kalabrien, bei dem ein mögliches Fehlverhalten der italienischen Behörden derzeit untersucht wird, beschuldigten Hilfsorganisationen auch diesmal die italienische Regierung, den Rettungseinsatz bewusst verzögert zu haben.

„Die Behörden haben die Migranten sterben lassen“, hieß es in einer Stellungnahme von Alarm Phone, einer der in die Rettungsaktion involvierten NGO.