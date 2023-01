Bombenexplosion in Kirche im Kongo: Mindestens zehn Tote

Anschlag auf Pfarrhaus in Nigeria

Auch in Nigeria haben Banditen ein Pfarrhaus angezündet und dabei einen katholischen Priester getötet. Nach Angaben örtlicher Sicherheitskräfte versuchten die unbekannten Täter Sonntag früh in das Pfarrhaus im Ort Kafin-Koro im Bundesstaat Niger einzudringen. Weil ihnen das aufgrund der Sicherheitsvorkehrungen an dem Gebäude nicht gelang, zündeten sie das Haus an, teilte ein Polizeisprecher nach Angaben der Zeitung "Daily Trust" mit.

Der Priester Isaac Achi von der örtlichen Peter-und-Paul-Pfarre der Diözese Minna kam den Angaben zufolge in den Flammen ums Leben. Ein weiterer Priester, der versuchte zu fliehen, wurde von den Angreifern angeschossen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Den Tätern gelang noch vor Eintreffen der Sicherheitskräfte die Flucht.