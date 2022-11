Bombendrohung gegen jüdische Gemeinde in Flensburg

Zum Jahrestag der Pogromnacht von 1938 hat es eine Bombendrohung gegen die jüdische Gemeinde in Flensburg gegeben. Die Synagoge wurde geräumt, dort aber nichts Gefährliches gefunden, wie ein Polizeisprecher am Donnerstagabend sagte. Zunächst hatte das "Flensburger Tageblatt" berichtet. Die Bombendrohung sei am Nachmittag bei der Polizei eingegangen, sagte der Sprecher. Die Polizei sei darauf mit starken Kräften angerückt. "Jetzt laufen die Ermittlungen."

Am 9. November 1938 fanden die Pogrome der Nazis gegen die jüdische Bevölkerung statt. In ganz Deutschland brannten Synagogen, wurden Geschäfte geplündert und zerstört, Jüdinnen und Juden wurden misshandelt, willkürlich verhaftet und ermordet.