Bolsonaro hinterfragt eigene Quarantäne

Auch Bolsonaros Gesundheitsminister, Marcelo Queiroga, war mit von der Partie und löste Aufruhr aus. Als er am Montag an Demonstranten vorbeifuhr, stürzte er sich an das Fenster eines Kleinbusses und zeigte der Menge den Mittelfinger. Jetzt wird sein USA-Aufenthalt unfreiwillig verlängert, denn er wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

Lieber Test statt Quarantäne

Bolsonaro ist zwar wieder zurück in Brasilien, doch auch er muss sich im Regierungspalast selbst isolieren. Die Gesundheitsüberwachungsbehörde Anvisa, die etwa Corona-Impfstoffe in Brasilien zulässt, hatte Bolsonaro und Mitgliedern der brasilianischen Delegation 14 Tage Quarantäne empfohlen.

Das stellte der Präsident in Frage und er hakte deshalb bei Anvisa nach, wie er am Donnerstagabend (Ortszeit) in einer Übertragung in sozialen Medien sagte. Nach fünf Tagen Quarantäne will er sich erneut testen lassen.