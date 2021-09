Brutaler Zweikampf in Brasilien: Oberster Gerichtshof gegen Bolsonaro

Bolsonaro reagierte darauf mit offenen Angriffen auf die zuständigen Richter. Am Dienstag kündigte er inmitten von Massenkundgebungen, zu denen er seine Unterstützer am brasilianischen Nationalfeiertag aufgerufen hatte, an, dass er Entscheidungen des Richters Alexandre de Moraes gegen ihn nicht akzeptieren werde.



Am Montag erließ Bolsonaro zudem ein Dekret, das Internetplattformen das Löschen von Inhalten erschwert. Zuvor hatten Internetplattformen mehrfach Beiträge von ihm wegen Verbreitung von Falschinformationen über das Coronavirus entfernt.