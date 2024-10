Anschlagsversuch auf Ex-Präsidenten? Regierung Boliviens dementiert

Morales gibt amtierenden Präsidenten die Schuld

Zuvor hatte Morales gesagt, er habe am Sonntag einen Attentatsversuch überlebt. Der frühere Staatschef (2006-2019) sei im Department Cochabamba im Zentrum von Bolivien auf dem Weg zu einer Radiosendung gewesen, als sein Fahrzeugkonvoi von schwer bewaffneten und ganz in Schwarz gekleideten Männern angegriffen wurde, teilte seine linke Partei MAS mit. Ein Auto sei von 14 Schüssen getroffen worden, ein weiteres von mindestens vier. Der Fahrer habe einen Schuss in den Arm und einen Streifschuss am Kopf erhalten. Nach dem Angriff seien die Täter Zeugen zufolge in eine nahe gelegene Militärbasis geflohen. Die MAS machte den amtierenden Präsidenten Luis Arce für den Angriff verantwortlich.