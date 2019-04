Blutige Grabsteine: Was Friedhöfe mit Kinderarbeit zu tun haben

Pütter hat Indien in den vergangenen 39 Jahren 88-mal bereist. Insgesamt neun Jahre seines Lebens verbrachte der 61-jährige Deutsche dort, befreite mehr als 600 Kinder aus Gefangenschaft.

Nirgends ist Kinderarbeit in ihrer extremsten Form so verbreitet wie in Indien. 100.000 Kinder arbeiten Schätzungen zufolge allein in Steinbrüchen, dazu kommen Minderjährige in Teppichknüpfereien, in Fabriken für Feuerwerke oder Räucherstäbchen. Ihre Erzeugnisse finden auch hierzulande reichlich Abnehmer.