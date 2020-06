"Black Lives Matter": Großdemos in Frankreich trotz Verbots

Andere forderten Gerechtigkeit für Adama Traoré. Der 24-jährige Sohn von Einwanderern aus Mali war vor vier Jahren in Polizeigewahrsam in einer Pariser Vorstadt ums Leben gekommen.

Trotz des Verbots versammelten sich am Samstag zahlreiche Menschen im Zentrum der Hauptstadt - unter anderem in der Nähe der US-Botschaft am Place de la Concorde. Viele trugen Schutzmasken, aber längst nicht alle. In Frankreich sind Versammlungen von mehr als zehn Menschen in der Öffentlichkeit wegen Corona verboten. Bereits am Dienstagabend waren Tausende auf die Straße gegangen.

Der Fall Traoré hatte zuletzt in Frankreich wieder die Gemüter erregt. Er gilt als ein Symbol der Polizeigewalt und weist Parallelen zum Fall Floyd auf. Über die Todesursache wurden zahlreiche Gutachten und Gegengutachten erstellt. Ein Gutachten im Auftrag der Familie sieht Ersticken durch Außeneinwirkung als Todesursache, die Polizei weist das zurück. Ebenfalls für Bestürzung sorgten rassistische Kommentare, die mutmaßlich von Polizisten in einer Facebook-Gruppe gemacht wurden. Die Justiz ermittelt.