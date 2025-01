Birkenstock-Sandalen: „Hässlich aus gutem Grund“?

Die Modelle sind Klassiker der Schuhbranche. In den 1960ern im Stile des Brutalismus entstanden, haben sie einen starken Imagewandel durchgemacht: von einem Symbol für ältere deutsche Urlauber zu einem Star auf dem Laufsteg. Nun möchte Birkenstock seine Sandalen urheberrechtlich schützen lassen und hat drei Firmen geklagt, die Schuhe verkaufen, welche Birkenstocks ikonischen Modellen ähneln. Die Firma mit Sitz im deutschen Linz am Rhein sieht ihre Produkte als kreative Unikate. Ihre Konkurrenten widersprechen dem.

Was ist dran?

Die Angeklagten hingegen meinen, jeder Schuh, der denselben Zweck erfüllen soll, würde zwangsmäßig zu einem ähnlichen Design kommen. 2023 schien auch Birkenstock selbst in einer Werbekampagne in den USA zu diesem Schluss zu kommen. Die Kampagne trug den selbstironischen Titel „ugly for a reason“, also „aus gutem Grund hässlich“.

Was sagen die Gerichte?

Das Landgericht Köln gab Birkenstock in seiner Klage Recht. Das Oberlandesgericht entschied dann in der Berufung aber, die Sandalen würden nicht den Anforderungen des Urheberrechts entsprechen. Die Modelle seien Gesundheitsschuhe, die sich am natürlichen Gang des Menschen orientieren. Nun geht der Fall zum Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Es ist noch nicht klar, wie dieser entscheiden wird, aber in einer ersten Einschätzung des BGH stimmt ein Richter der Einschätzung des OLG zu.