Von Trump aufgeschreckt: Nervöse EU-Führung plant Gegenwehr

Eigentlich sollte man bei Lungenentzündung ordentlich das Bett hüten, zumindest wenn die so schwer ist, wie Ursula von der Leyens Presseteam seit Tagen mitteilt. Dass die 66-Jährige stattdessen in ein Flugzeug steigt, ist medizinisch wohl nicht besonders ratsam, umso drängender muss also der Anlass für die Reise sein, die die EU-Kommissionschefin nach Berichten der Nachrichtenplattform Bloomberg plant.

Er ist es. Es geht nach Florida und von dort direkt weiter zu dem exklusiven Golf- und Strandklub, der in diesen Tagen zum Brennpunkt der Weltpolitik geworden ist: Mar-a-Lago mit seinem Hausherren Donald Trump. Krank, oder nicht, von der Leyen will offensichtlich den nächsten US-Präsidenten unbedingt noch vor seinem Amtsantritt am 20. Jänner treffen. Denn der scheint wild entschlossen, sofort und ohne Nachdenkpause auf der Weltbühne laut aufzustampfen und das könnte als erstes die Verbündeten in Europa treffen.