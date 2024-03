England geht im Artenschutz voran, Österreich geht nicht mit

Im Kern funktioniert das so: Schon bei der Einreichung müssen die Projektwerber den Biodiversitätsverlust nach einer vorgegebenen Formel berechnen – und angeben, wo und wie sie ihn ausgleichen wollen. Das soll, wo möglich, vor Ort passieren, und kann, wo nicht, an anderer Stelle sein.

Wird etwa ein Wald für den Bau einer Straße gerodet, muss ein um zehn Prozent größerer Wald an anderer Stelle gepflanzt werden. Sophus zu Ermgassen , Ökologe an der Universität Oxford und Berater der britischen Regierung, spricht von „einem der ambitioniertesten politischen Biodiversitätsvorhaben der Welt“.

In England versucht man mittlerweile aber, das Problem anzupacken. Ab dem 2. April müssen dort sämtliche Bauprojekte, ob Wohn-, Straßen- oder Bahnbau, den durch die Entwicklung verursachten Biodiversitätsverlust nicht nur ausgleichen, sondern auf die Dauer von zumindest 30 Jahren um zehn Prozent übererfüllen (für größere Projekte traten die Regeln bereits mit 12. Februar in Kraft, für Großprojekte im nationalen Interesse gilt eine Übergangsfrist bis November 2025).

Die dafür nötigen Ausgleichsflächen könnten etwa auf wenig ertragreichem Ackerland geschaffen und am Ende sozusagen, ähnlich dem Emissionshandel, als Biodiversitätszertifikate gehandelt werden. Der mögliche Nebeneffekt, sollte das System in Schwung kommen: ein konstantes Zusatzeinkommen für die Bauern, die ihre Flächen verpachten.

Zwar gibt es auch in Österreich ähnliche Ansätze, etwa im Rahmen von Umweltverträglichkeitsprüfungen vorgeschriebene Ausgleichsmaßnahmen. Aber nicht in diesem Ausmaß, sagt Essl: „Das englische Gesetz geht hier viel weiter, und das sollte ein Vorbild für Österreich sein.“ Auch die erforderlichen, nicht dringend für die Landwirtschaft benötigten Flächen wären vorhanden.

Auch in Österreich? Eher nicht, wenngleich Franz Essl , Ökologe an der Universität Wien und Wissenschafter des Jahres 2022, zum KURIER sagt, dass das „ambitionierte und beispielgebende“ englische Gesetz „definitiv“ auch hierzulande ein sinnvoller Ansatz wäre. „Es zeigt, dass eine intakte Natur nicht selbstverständlich ist, und schon gar nicht gratis“, so Essl, „sondern, dass sie uns etwas wert sein muss“.

Zudem sei „klar, dass stabile und gesicherte Ernteerträge nur in einer intakten Kulturlandschaft möglich sind – alleine schon wegen den Bestäubern und Nützlingen, die in einer ausgeräumten Landschaft keine Chance haben“, sagt Essl. Daher sei es wichtig, Hecken, Blumenwiesen und Feuchtgebiete zu schützen und zu renaturieren – und noch viel wichtiger, den „unglaublich großen Flächenverbrauch“ Österreichs von mehr als elf Hektar pro Tag einzudämmen.

Und selbst wenn, ist das Erlassen eines Gesetzes natürlich kein Garant für das Gelingen des Vorhabens. „Der Teufel steckt wie immer im Detail“, sagt Essl. Wichtig sei, dass der Mehrwert der Ausgleichsmaßnahmen gut belegt ist. Dafür brauche es wissenschaftliche Standards, klare Regeln und Begleituntersuchungen, „damit der Zustand der Natur nicht nur am Papier verbessert wird, sondern auch wirklich in der Natur“.

Das sieht man auch in Brüssel so. Die konkrete Regelung kommentiere man nicht, schreibt ein Sprecher der Europäischen Kommission . Der EU-Standpunkt, dass Schäden „in erster Linie vermieden und minimiert werden sollten“, sei jedoch bekannt, Ausgleichsmaßnahmen hingegen der letzte Schritt.

Auch in England gibt es Skepsis an der Kontrollierbarkeit der Maßnahmen. Laut einer Studie, an der auch zu Ermgassen beteiligt war, könnte ein Viertel der Ausgleichsmaßnahmen – nämlich ausgerechnet jene, die an Ort und Stelle des Projekts durchgeführt werden – aufgrund mangelnder Kontrollmöglichkeiten und -ressourcen ins Leere laufen.

Dieser Gefahr ist man sich auch bei Umweltschützern wie der NGO „Campaign for Nature“ bewusst. Dennoch ist das Gesetz für sie ein Meilenstein: „Grundsätzlich ist es von entscheidender Bedeutung, dass unsere Regierungen beginnen, die biologische Vielfalt als das öffentliche Gut anzuerkennen, das es ist, wie der Gesetzesvollzug oder die Landesverteidigung“, schreiben sie in einer Analyse.