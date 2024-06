Biden unter Druck: New York Times fordern in Leitartikel Rückzug

„Um seinem Land zu dienen, sollte Präsident Biden sich aus dem Rennen zurückziehen“ – das ist der Titel eines bemerkenswerten Leitartikels , den die New York Times am Freitagabend nach Joe Bidens katastrophalen Auftritt beim ersten TV-Duell mit Widersacher Donald Trump veröffentlichten.

So deutlich hat die wohl bekannteste US-amerikanische Zeitung einen demokratischen Präsidentschaftskandidaten noch nie angezählt. Biden sei „als Schatten eines einst großen Staatsdieners“ aufgetreten; „Es fiel ihm schwer, zu erklären, was er in einer zweiten Amtszeit erreichen will. Es fiel ihm schwer, Trumps Lügen, Fehler und beunruhigende Pläne anzusprechen. Mehr als einmal fiel es ihm sogar schwer, es zum Ende eines Satzes zu schaffen.“

Joe Biden sei „ein bewundernswerter Präsident gewesen“, doch „der größte Dienst, den er nun leisten kann“ sei es, „zu verkünden, dass er nicht weiter für eine Wiederwahl kandidieren wird“.

Als Autor wird das gesamte Editorial Board genannt, also das Gremium jener Journalisten, die die Werte des Blatts definieren. Die „Times“ geben damit den Ton an beim nationalen Abgesang auf den 81-jährigen US-Präsidenten. Kommentatoren fordern in fast allen relevanten US-Medien einen Nachfolger, der bis zur Wahl am 5. November für die Demokraten ins Rennen gehen soll.