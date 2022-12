Biden ruft Politik zu klarer Abgrenzung zu Antisemitismus auf

Der Republikaner ist wegen der Begegnung auch in den eigenen Reihen massiv unter Beschuss geraten. So sagte der frĂŒhere VizeprĂ€sident Mike Pence, was Trump getan habe, sei "falsch". "Ich denke, er sollte sich entschuldigen."

Der AnfĂŒhrer der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, sagte, in der Partei gebe es "keinen Platz fĂŒr Antisemitismus und Rassismus". Bei jedem, der sich mit Antisemiten und Rassisten treffe, sei es "höchst unwahrscheinlich, dass er jemals zum PrĂ€sidenten der Vereinigten Staaten gewĂ€hlt wird".

Abgedriftet

Trump war Mitte November ins PrĂ€sidentschaftsrennen 2024 eingestiegen, er hofft, das Weiße Haus nach seiner Abwahl 2020 zurĂŒckerobern zu können. Der Rechtspopulist pflegt schon seit Jahren Kontakte zu Kanye West, der sich als eine der wegen GrĂ¶ĂŸen aus der Welt der Unterhaltung hinter ihn gestellt hatte.

Der Rapper, der sich inzwischen in Ye umbenannt hat, sorgte zuletzt am Donnerstag mit positiven Äußerungen ĂŒber Adolf Hitler und die Nazis fĂŒr Empörung: "Ich mag Hitler" und "Ich liebe Nazis", sagte der 45-JĂ€hrige in einem Interview mit dem ultrarechten Verschwörungstheoretiker Alex Jones. Weil West spĂ€ter auf Twitter ein Bild eines mit einem Hakenkreuz verschrĂ€nkten Davidsterns zeigte, wurde sein Nutzerkonto von dem Kurzbotschaftendienst gesperrt.

Wegen Wests antisemitischer Äußerungen haben in den vergangenen Monaten mehrere Unternehmen die Zusammenarbeit mit dem 45-JĂ€hrigen beendet, darunter der deutsche Sportartikelhersteller Adidas, die Modekette Gap und die Luxusmarke Balenciaga. Es ist bekannt, dass West mit psychischen Problemen kĂ€mpft.