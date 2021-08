Biden: Bis 2030 muss die Hälfte der Neuwägen in den USA elektrisch sein

Der Kampf gegen den Klimawandel steht wieder auf der Tagesordnung der amerikanischen Politik: Per Dekret wollte US-Präsident Joe Biden am Donnerstag nach Informationen der Financial Times verordnen, dass bis 2030 mindestens die Hälfte aller neuen Fahrzeuge in den USA elektrisch betrieben werden.

Bei der Nutzung von E-Fahrzeugen hinken die USA, der zweitgrößte Emittent von Treibhausgasen auf der Welt, China und Europa hinterher. Nur zwei Prozent aller Fahrzeuge in den Vereinigten Staaten sind elektrisch betrieben, wogegen es in China bereits 6 Prozent und in der EU schon 10 Prozent sind.

Die EU legte jüngst bei der Präsentation ihres Klimaprogrammes "Fit for 55" ein noch strengeres Programm als nun die USA vor: In Europa soll ab 2035 kein einziger Neuwagen mehr einen Verbrennungsmotor haben.

Und noch ehrgeiziger peilt es Großbritannien an: Dort soll von 2030 an kein Neuwagen mehr Treibhausgase ausstoßen dürfen.