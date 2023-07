Biden beklagt "sinnlose" Waffengewalt am Unabhängigkeitstag

"In nur wenigen Augenblicken wurde dieser Tag des patriotischen Stolzes zum Schauplatz von Schmerz und Tragödie", erklärte Biden. Der US-Präsident rief die Bundesstaaten und den Kongress dazu auf, Waffengesetze zu verschärfen.

Neun Tote innerhalb weniger Tage

Biden verwies unter anderem auf die jüngsten Vorfälle in Philadelphia im Bundesstaat Pennsylvania und Fort Worth in Texas, wo am Montagabend mehrere Menschen erschossen wurden. In Philadelphia soll ein Mann in schusssicherer Weste mindestens vier Menschen erschossen haben. Zwei Kinder im Alter von zwei und 13 Jahren wurden verletzt, wie die Polizei mitteilte. In Fort Worth kamen nach übereinstimmenden Medienberichten unter Berufung auf die Polizei drei Menschen ums Leben, acht wurden verletzt. Am Wochenende waren in der US-Ostküstenstadt Baltimore bei einem Straßenfest zwei Menschen erschossen und 28 verletzt worden - darunter viele Jugendliche.