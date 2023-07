Berlusconis Partei Forza Italia wählt am Samstag Interimschef

Einen Monat nach dem Tod von Parteigründer und Ex-Premier Silvio Berlusconi wählt die italienische Regierungspartei Forza Italia ihren Interimsvorsitzenden. Er soll die Regierungskraft bis zum Parteitag im kommenden Jahr führen. Das Parteigremium kommt am Samstag in Rom zusammen. Erwartet wird, dass Parteikoordinator und Außenminister Antonio Tajani, langjährige Nummer zwei in der Forza Italia, zum Interimschef ernannt wird.

Nationale und internationale Parteimitglieder wahlberechtigt

An dem Treffen nimmt auch der Präsident der Europäischen Volkspartei (EVP) Manfred Weber teil. 213 Parteimitglieder sind stimmberechtigt. Zu ihnen gehören unter anderem nationale und europäische Parlamentarier. Sollte Tajani zum Interimschef gewählt werden, soll er die Partei bis zu einem Parteitag führen, der Anfang 2024 stattfinden dürfte.