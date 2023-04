Berlusconi wird im Spital wegen Blutkrebs behandelt

Der viermalige italienische Premierminister Silvio Berlusconi wird in der Mailänder Klinik San Raffaele, in die er am Mittwoch eingeliefert wurde, wegen Leukämie behandelt.

Dies berichtete die Mailänder Tageszeitung Corriere della Sera, die sich auf Kreise um den Medienmogul bezog. Der klinische Zustand sei von einer Lungenentzündung erschwert.

Die Lage des auf der Intensivstation der Klinik eingelieferten Berlusconi sei "stabil", hieß es.