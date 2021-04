Berliner Mietendeckel von Höchstgericht gekübelt

Alein zwischen 2013 und 2019 kletterten die Mietpreise bei neuen Verträgen im boomenden Berlin um 27 Prozent. Damit sollte Schluss sein, deshalb zog die rot-rot-grüne Landesregierung von Berlin vergangenes Jahr die Notbremse: Ab Februar 2021 galt eine gesetzlich festgelegte Mietobergrenze.

Eine politische Entscheidung, gegen die Gegner von Anfang an rechtliche Schritte angekündigt hatten. Mit Erfolg: Am Donnerstag kippte das deutsche Verfassungsgericht diese Regelung. Die Karlsruher Verfassungsrichter erklärten das Gesetz für nichtig, es verstoße gegen das Grundgesetz, so die Richter.