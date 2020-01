Berlin führt den Mietendeckel für fünf Jahre ein

Das Berliner Abgeordnetenhaus hat dem umstrittenen Mietendeckel für die Hauptstadt zugestimmt. Trotz heftiger Kritik aus Opposition und Wirtschaft votierte eine Mehrheit am Donnerstag für das Vorhaben.

Mit dem deutschlandweit einmaligen Gesetz will der rot-rot-grüne Senat einen weiteren Anstieg der Mieten in Berlin verhindern. Die Mietenbegrenzung soll für fünf Jahre gelten.Es gibt aber Ausnahmen für Sozialwohnungen und Neubauten. Die Opposition prüft rechtliche Schritte gegen das Vorhaben. Die Wirtschaft kritisierte, der Mietendeckel sei juristisch riskant und gebe keine Antwort darauf, wie preiswerter Wohnraum geschaffen werden könne. „Zudem bremst er Investitionen in den Wohnungsbestand wie etwa die energetische Sanierung“, sagte Christian Amsinck, Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB). Auch die Union kritisierte den Schritt. „Der Mietendeckel ist ein Neubau-Verhinderungsgesetz, das Investoren abschreckt“, sagte der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Ulrich Lange.