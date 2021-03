Berichte: Merkel will Supermärkte für mehrere Tage schließen

Der eine Ministerpräsident forderte eine „Testpflicht“ für alle Reiserückkehrer, der andere wollte „kontaktarmen Urlaub“ für die Einheimischen – die Wortmeldungen vor den Beratungen zwischen Länderchefs und Bundeskanzlerin ließen erahnen, dass es ein hartes Ringen wird. Allerdings so sehr, dass die Gespräche zwischenzeitlich unterbrochen werden mussten. In dieser Pause soll Angela Merkel laut Spiegel mit den Länderchefs Markus Söder (Bayern), Michael Müller (Berlin) sowie Vizekanzler Olaf Scholz über eine sogenannte "Osterruhe", einen harten Lockdown zu Ostern gesprochen haben. Unter anderem sollen Supermärkte vom 1. bis zum 5. oder 6. April geschlossen werden. Auch die deutsche Bild berichtete darüber.

Stand 01:00 Uhr war diese Idee noch nicht mit den Länderchefs nicht abgestimmt - zu diesem Zeitpunkt dauerte der Gipfel bereits viele Stunden an.

Doch was auf die Menschen in Deutschland zukommt, war seit Tagen absehbar: Das Land wird nicht so schnell öffnen. Nach den ersten Lockerungen Anfang März ist die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche wieder gestiegen. Am Montagmorgen lag sie bei 107,3 – vor zwei Wochen hatte sie 68 betragen. Auch in den Spitälern werden erneut mehr Corona-Patienten auf den Intensivstationen behandelt – 3.145 waren es am Montag, wie aus den Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin hervorgeht. Laut deren Zahlen liegt die Belastung im Moment so hoch wie zu den Spitzenzeiten im Frühjahr 2020. Insgesamt sind rund 20.000 Intensivbetten belegt und etwa 4.000 frei.