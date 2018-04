Bericht: USA streben vorläufige NAFTA-Einigung an

Die US-Regierung strebt einem Bericht zufolge eine Einigung mit Mexiko und Kanada auf die Grundzüge der Neufassung des Freihandelsabkommens NAFTA bis kommende Woche an. Ein Entwurf solle bei einem Gipfeltreffen in Peru vorgestellt werden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf mit dem Vorgang vertraute Personen. Details könnten anschließend vereinbart werden.

Mexikos Wirtschaftsminister Ildefonso Guajardo soll nach Reuters-Informationen am Mittwoch zu Gesprächen mit dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer nach Washington reisen. Am Donnerstag wird Bloomberg zufolge Kanadas Außenministerin Chrystia Freeland in der US-Hauptstadt erwartet.