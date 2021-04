Russland wird einen großen Teil seiner Truppen ab morgen, Freitag, wieder von der russisch-ukrainischen Grenze abziehen, gab Verteidigungsminister Sergei Schoigu am Donnerstagnachmittag bekannt. Nicht ohne zu betonen, dass er Moskau die Situation genau beobachte, vor allem in Hinblick auf die NATO-Übung "Defender 2021", die vom 7. Mai bis zum 21. Juni in EUropa abgehalten wird.

Die russischen Soldaten sollten bis zum 1. Mai in ihre Kasernen zurückkehren.

Schoigu habe am Donnerstag die Bereitschaft von Marine und Bodentruppen überprüft, die auf der Krim an einer Militärübung teilnehmen sollten, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. An der aktiven Phase der Übung sollen mehr als 10.000 Soldaten sowie mehr als 40 Kriegsschiffe beteiligt sein, meldete die Nachrichtenagentur Interfax.