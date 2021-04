Kurz: Wien steht als Ort für Gipfel Biden-Putin zur Verfügung

Die Spannungen in der Ostukraine und das Zusammenziehen zehntausender Soldaten bezeichnete Kurz als "besorgniserregend". Er hoffe, dass dies nicht zu einer Eskalation führe. Die Drohungen des ukrainischen Botschafters in Deutschland mit einer nuklearen Aufrüstung, sollte die Ukraine nicht in die NATO aufgenommen werden, will Kurz nicht allzu ernst nehmen. "Atomwaffen führen nicht zu mehr Sicherheit, sie führen zu weniger Sicherheit." Er glaube, "dass dieser Zugang der falsche ist. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, sich hier wechselseitig an der Kontaktlinie aufzurüsten. Ich glaube nicht, dass das Liebäugeln mit der NATO zu einer Beruhigung der Situation führt." Österreich unterstütze die Annäherung der ehemaligen Sowjetstaaten an die EU, "aber gleichzeitig braucht es irgendwie ein Miteinander mit Russland".

"Merkel ist totale Konstante"

Zum Verhältnis zu Deutschland und zu Bundeskanzlerin Angela Merkel, erklärte Kurz, dass Merkel "eine totale Konstante" sei. Sie habe Deutschland und Europa stark geprägt - "in vielen Bereichen positiv". Es gebe viel Übereinstimmung, aber in manchen Bereichen wie etwa der Migrationsfrage andere Meinungen. In Europa sei es hier seit der Flüchtlingskrise 2015 zu einer Annäherung gekommen. "Es gibt mittlerweile keinen Regierungschef in Europa, der noch für die unbeschränkte Aufnahme ist."

Dennoch bleiben Herausforderungen. Kurz nannte etwa, dass Politiker wie der türkische Präsident Recep Tayyip "Erdogan draufgekommen sind, dass sie Migranten als Waffe einsetzen können". Und er prophezeite: "Das Thema Migration wird uns noch Jahrzehnte beschäftigen in Europa."