BER: Flughafen im Dauerschlaf

Der Steinboden ist so glatt, als wäre er frisch poliert, hinter dem holzvertäfelten Check-in-Schalter wischen Putzkräfte über die Bildschirme. Auf der Anzeigetafel leuchtet ein Flugzeugsymbol auf – allerdings ohne Ziel. Obwohl man hier am Flughafen Berlin Brandenburg Willy Brandt (BER) das Gefühl hat, es kann jeden Moment losgehen, wird es noch dauern, bis die ersten Passagiere ihre Koffer aufgeben. Vor sieben Jahren waren immerhin schon Statisten hier, die den Betrieb übten – und dann am Handy erfahren mussten, dass die Eröffnung des Hauptstadtflughafens kurzfristig abgesagt wird. Insgesamt fünf Mal änderten sich die Termine, seit 13 Jahren wird am BER gebaut.