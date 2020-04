Beliebtheit von Union und Merkel steigt in Corona-Zeiten

Die Union in Deutschland kann sich weiter über kräftig steigende Umfragewerte freuen. Im ZDF-" Politbarometer" legten CDU und CSU im Vergleich zur Erhebung vor zwei Wochen um vier Prozentpunkte zu und erreichten 39 Prozent, wie der Sender am Freitag mitteilte. Es war demnach die dritte Steigerung in Folge und der beste Wert in dieser Legislaturperiode.