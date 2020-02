Belgien will 42 Kinder ohne ihre Mütter aus Syrien holen

Die belgische Regierung will 42 Kinder aus syrischen Lagern heimholen. Das Vorhaben sei jedoch „heikel“, sagte Außenminister Philippe Goffin nach Angaben der belgischen Nachrichtenagentur Belga am Dienstag in New York. Dort will Belgien als Vorsitzland im UN-Sicherheitsrat den Schutz von Kindern in Krisengebieten vorantreiben.

In Syrien vor Gericht

Die Regierung wolle die Kinder nach Belgien bringen - aber ohne ihre Mütter: „Sie haben auf syrischem Staatsgebiet - sehr schwerwiegende - Kriegsverbrechen begangen, und müssen dort vor Gericht gestellt werden“, sagte Goffin.