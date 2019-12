Salzburger IS-Anhängerin: Kinder sind Österreicher

Die Identität der beiden Kinder der Salzburger IS-Anhängerin Maria G. ist mit einem DNA-Test nachgewiesen worden. Dies bestätigte das Wiener Außenministerium am Montag gegenüber der APA. Damit gelten die Kleinkinder, die derzeit mit ihrer Mutter in einem Internierungslager in Syrien leben, als österreichische Staatsbürger.

Die Tageszeitung Der Standard (Montagsausgabe) hatte zuvor das positive Ergebnis des DNA-Tests unter Berufung auf die Großeltern der Kinder vermeldet.

Außenministeriumssprecher Peter Guschelbauer wies gegenüber der APA darauf hin, dass die Identitätsfeststellung "nur ein Element der Prüfung" des Falles darstelle. Bezüglich einer Rückholung sei man "mit den österreichischen Sicherheitsbehörden in Kontakt".