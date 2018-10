Belastungszeugen: Alkohol, Karenz, „Bambi-Meat“ – aber nichts Strafbares

Als zweiter Hauptbelastungszeuge sagte W. aus. Er war Abteilungsleiter und als Einziger in der Befehlskette nicht als Beschuldigter geführt worden. Er berichtete, dass er sich am 2. und 9. Februar mit Lett beziehungsweise Peter Goldgruber getroffen hatte, einmal im Ministerium und dann in einem Gasthaus am Stadtrand. Dabei sei es aber fast ausschließlich um seine Karenzierung gegangen. Drei Stunden lang wurde offenbar darüber gesprochen. Das ist insofern interessant, als einer Karenz eigentlich der unmittelbare Vorgesetzte zustimmen muss. Es ist zumindest ungewöhnlich, so etwas mit dem Generalsekretär zu besprechen.

Strafrechtlich Relevantes sei ihm auch nicht aufgefallen. Bei dem Treffen mit Goldgruber sei aber vage darüber gesprochen worden, dass er vor der Staatsanwaltschaft aussagen müsse, er wurde gleich von jeglicher Amtsverschwiegenheit entbunden. Der penible Jurist Goldgruber habe seines Wissens nach keine schriftliche Aufzeichnung gemacht. Für Überraschung sorgte auch, das W. zugeben musste, dass er FPÖ-Mann Udo Landbauer „seit zwei Jahren“ kenne. Näher konnte oder wollte er nicht darauf eingehen, später meinte er, dass das nur „vom Sehen“ her sei.

Er betonte, dass es von ihm keine Freigabe für die Weitergabe der nordkoreanischen Reisepassrohlinge an Südkorea gegeben habe. Diese hatte sein Untergebener P. weitergegeben und sich darauf berufen, dass W. dies mündlich genehmigt habe.

„Ja“, lautet die kurze Antwort von W. auf die Frage von Peter Pilz, ob es einen parteipolitischen Auftrag des ÖVP-Kabinetts gab, gegen die SPÖ und Anwalt Gabriel Lansky zu ermitteln. Lanskys Aussage am Abend ergab wenig Neues, bei fast jeder Frage verwies er auf das Anwaltsgeheimnis. Heute, Mittwoch, soll Ex-BVT-Chef Gert-Rene Polli befragt werden.