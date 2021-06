Belarus: Seitenhieb gegen Van der Bellen in Lukaschenko-Rede

In einer angriffigen Rede zum 22. Juni 1941, dem Beginn des NS-Angriffs auf die Sowjetunion, hat der belarussische Präsident Aleksandr Lukaschenko in einem Nebensatz auch implizit Kritik an Bundespräsident Alexander Van der Bellen geübt. Lukaschenko bezog sich dabei auf einen Auftritt von Van der Bellen und seines deutschen Amtskollegen Frank Walter Steinmeier im ehemaligen NS-Vernichtungslager Maly Trostenez im Juni 2018.