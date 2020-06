Belarus: Lukaschenko schaltet die Revolution aus

Bei Protesten der Opposition in Belarus (Weißrussland) hat die Polizei am Freitag dutzende Menschen festgenommen, darunter auch mehrere ausländische Journalisten. In der Hauptstadt Minsk hatten sich Hunderte Menschen versammelt, um ihre Unterschrift für die Kandidatur von Oppositionspolitikern bei der Präsidentschaftswahl im August abzugeben.

Es bildeten sich lange Warteschlangen, einige Gegner des autoritären Präsident Alexander Lukaschenko hatten Lautsprecher und Fahnen dabei. Am Abend löste die Polizei die nicht genehmigte Kundgebung auf. Unter den Festgenommenen waren unter anderem Journalisten des US-Auslandssenders Radio Free Europe und des polnischen Fernsehsenders Belsat. Sie wurden nach Angaben von Belsat nach einigen Stunden wieder freigelassen.