Bei Wiederwahl: Netanjahu will Jordantal annektieren

Benjamin Netanjahu, Israels Ministerpräsident, ist mitten im Wahlkampf. Sein neuestes Versprechen gab er am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Tel Aviv: Sollte er wiedergewählt werden, will Netanjahu das Jordantal an der Grenze zu Jordanien im besetzten Westjordanland annektieren. "Dies ist eine historische, einmalige Gelegenheit, Israels Souveränität auf unsere Siedlungen im Westjordanland und auf andere Gebiete auszudehnen, die für unsere Sicherheit, unsere Geschichte und unsere Zukunft wichtig sind", sagte Netanjahu.

Schien eine solche Annexion des Westjordanlands - Israel hält es seit dem Sechs-Tage-Krieg 1967 besetzt - in der Vergangenheit wegen der ablehnenden Haltung der US-Regierung noch unmöglich, hätte sich in dieser Frage das Blatt gewendet, betonte Netanjahu. Die US-Regierung will am kommenden Dienstag, direkt nach den Wahlen in Israel, ihren umstrittenen Friedensplan für den Nahen Osten vorstellen. Darauf will Netanjahu aus "Rücksicht" auf US-Präsident Donald Trump noch warten. "Aber es gibt einen Ort, auf den wir die israelische Souveränität sofort nach den Wahlen ausweiten können, falls ich einen klaren Auftrag der Bürger Israels bekomme", stellte er klar.