Staatspräsident Andrzej Duda, der als einer der engsten Vertrauten Kaczynskis gilt und grundsätzlich nach dessen Wünschen agiert, warf der EU per Twitter vor, dass diese vorschreibe, wilde Kühe per Gesetz zu töten, und kündigte eine Lösung unter dem Motto „Ein Pole kann es“ an.

Nach dieser Intervention von höchster Stelle versprach der Landwirtschaftsminister, der sich ausdrücklich auf Kaczynski bezog, die Tiere auf einem staatlichen Landgut zu isolieren, sodass sie keine anderen Rinder anstecken können. Es ist nicht die erste Intervention in Sachen Tiere von Kaczynski, so setzte er sich für ein Verbot der Nerzzucht in Polen ein.