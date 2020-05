Befreite Geiseln: "Es war ein Albtraum"

Zwettl

Christoph Z.

BP

Algerien

Nordamerika

Nordsee

Leoben

Christoph Z.

Zwettl

Die Nachbarn in, dem Heimatort von, sind auch erleichtert: Seit mehreren Jahren ist er als Ingenieur beim britischen Öl-Multibeschäftigt. Bevor er nachkam, sei er für Erdöl- und Erdgas-Bohrprojekte inund in derzuständig gewesen, erzählen sie dem KURIER. Seine steile Berufskarriere startete der Zwettler gleich nach seinem Studium für „Petroleum Engineering“ auf der Montan-Universität in. Vielen Zwettlern istaber als ehemalige Nachwuchshoffnung des Fußballvereins Sportclubbekannt.

Kurz nach seiner Befreiung sei der 36-Jährige zunächst in Sicherheit gebracht worden, in die Nähe der Gasförderanlage, sagt Außenamtssprecher Weiss. Noch am Freitag sollte er aber weiterfahren. Noch wisse man nicht, ob die ehemalige Geisel direkt nach Österreich zurückkehre oder über einen Umweg. Der politische Direktor des Außenministeriums, Jan Kickert, sei vor Ort und betreue den Zwettler. „Es gibt laufend Sitzungen im algerischen Außenministerium, wir sind auch telefonisch ständig verbunden“, so Weiss. In Algerien befinden sich weniger als einhundert Österreicher, vor allem aus beruflichen Gründen. Obwohl es steten Kontakt zwischen Außenministerium, AußenwirtschaftsCenter und den Botschaften gibt, ist die Gefahr im Gebiet allgegenwärtig. „Für die Ausländer gibt es jedenfalls in der gesamten Region ein absolutes Bedrohungsszenario. Deshalb gibt es ja auch eine Reisewarnung“, sagt David Bachmann, Wirtschaftsdelegierter in Libyen. „Vor allem dort, wo die Zentralregierung weit entfernt ist.“