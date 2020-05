Angst der EU-Mitgliedsländer vor Wüstenkrieg

Was die EU-Außenminister bei ihrem Sondertreffen über den Einsatz in Mali am Donnerstag in Brüssel nicht über die Lippen gebracht haben, spricht der deutsche Innenminister Hans-Peter Friedrich besorgt aus: „Wir stehen im Fadenkreuz des islamistischen Terrors.“

Die Antwort der EU-Außenminister auf diese Gefahr ist ein Ausbildungseinsatz mit Begleitschutz. Rund 250 Experten sollen die malischen Streitkräfte in die Lage versetzen, islamistische Aufständische im Norden des Landes zu bekämpfen. An der Seite der Ausbilder stehen rund 200 EU-Soldaten.

Noch uneinig sind sich die EU-Partner, wer welchen Beitrag konkret leistet. Deutschlands Außenminister Guido Westerwelle geht nicht von einem robusten Einsatz aus: „Auf Dauer wird es keine europäische oder militärische Lösung geben können in Mali. Es geht darum, dass die afrikanischen Kräfte es schaffen müssen, die malische Armee es schaffen muss.“