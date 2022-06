Bedrohliche Prognosen – Macrons eingeschränkte Macht

Aus Paris Simone Weiler

Nach der ersten Runde der französischen Parlamentswahl am Sonntag haben die Pariser Analysten und Meinungsforscher mit ihren Rechenspielen begonnen. Denn anhand der bisherigen Ergebnisse und der Kandidaten, die sich in den 577 Wahlkreisen für den zweiten Gang am nächsten Sonntag qualifizierten, lassen sich die wahrscheinlichen künftigen Mehrheitsverhältnisse in der Nationalversammlung bereits vorhersagen.

Für Präsident Emmanuel Macron sehen die Prognosen bedrohlich aus: