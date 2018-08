Lieber "Magenband für Fellner" als Geld für AfD

In ihrem Enthüllungsbuch „Inside AfD“ spricht Aussteigerin Franziska Schreiber unter anderem über angebliche Spender aus den Anfangszeiten der rechtspopulistischen Partei. Die 28-jährige, die 2017 Mitglied des Bundesvorstands war, führt dabei auch zwei österreichische Prominente an: „einen Schlagersänger und einen Mann, der sich vom Himmel auf die Erde stürzte.“ In letzterem meinen viele den Extrem-Sportler Felix Baumgartner zu erkennen. Der wehrt sich jetzt auf Facebook: „Ich habe in der Vergangenheit nicht für die Afd gespendet und werde das auch in Zukunft nicht tun“, schreibt er in Versalien.