Assads Fall schadet Putins Glaubwürdigkeit

Seit 2015 hat Russland den am Wochenende gestürzten Machthaber Bashar al-Assad in Syrien militärisch unterstützt. Russland unterhält in Syrien eine Luftwaffenbasis und einen Marinestützpunkt mit Kriegsschiffen im Mittelmeerhafen von Tartus.

Nach Assads Sturz samt Flucht nach Russland machen sich Ernüchterung und Enttäuschung in Moskau breit. Unter den derzeitigen Bedingungen des voll aufgeflammten Bürgerkrieges könne Russland Syrien nicht mehr unterstützen, schrieb der prominente Außenpolitiker und stellvertretende Vorsitzende des russischen Föderationsrates, Konstantin Kossatschow, bei Telegram. "Damit müssen die Syrer nun alleine klarkommen."