Barroso: "Die Existenzkrise des Euro ist vorbei"

Kommissionspräsident José Manuel Barroso verbindet bei seinen Österreich-Besuchen gerne Kultur mit Politik. Mittwochabend war er in der Oper, am Donnerstag folgten Gespräche mit der Staatsspitze. Dabei ging es um die Folgen der Finanzkrise, um die Vertiefung der Nord-Süd-Kluft in der EU. „Die Krise macht die Kluft größer, und das macht mir ernsthafte Sorgen.“ Geradezu emotional appellierte er in einer Pressekonferenz mit Bundeskanzler Werner Faymann an die Bürger: „Widersteht in der Krise jeder Form von Schuldzuweisungen, Vereinfachungen, nationalen Stereotypen und Ressentiments.“

Statistiken zeigen, dass Nord und Süd in der EU auseinanderdriften. Barroso forderte die Schuldenländer auf, „mehr Verantwortung“ für Wettbewerbsfähigkeit, Budgetdisziplin und Reformen zu übernehmen. Gleichzeitig sollten reichere Staaten „die helfende Hand ausstrecken“.